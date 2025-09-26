Kremlin diz que falar em abater aviões russos é escalada grave das tensões

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta sexta-feira que falar em abater aviões militares russos sobre a Europa é imprudente, agressivo e marcou uma grave escalada de tensão perto da fronteira da Rússia.

"Declarações sobre abater aviões russos são, no mínimo, imprudentes e irresponsáveis. E, é claro, perigosas em suas consequências", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao repórter da TV estatal Pavel Zarubin.

A Bloomberg informou anteriormente que diplomatas europeus haviam alertado Moscou de que a Otan estava pronta para responder com força total contra violações de seu espaço aéreo, inclusive abatendo aviões russos.