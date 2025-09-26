Lukashenko diz que Putin tem uma proposta para Ucrânia que Trump conhece

LUKASHENKO DIZ QUE PROPOSTA É BOA PARA UCRÂNIA

"É uma boa proposta para a Ucrânia, propostas que foram ouvidas por Donald Trump no Alasca, entre outros lugares, e levadas a Washington para consideração e discussão. Uma proposta muito boa", disse Lukashenko ao repórter da TV russa Pavel Zarubin.

"Se os ucranianos não aceitarem essas propostas, será como no início da operação militar especial", acrescentou ele, usando o termo de Moscou para a invasão da Ucrânia. "Será ainda pior; eles perderão a Ucrânia."

A Rússia já havia insistido em termos que a Ucrânia rejeita como equivalentes à rendição, incluindo a entrega de mais território, a renúncia às ambições de adesão de Kiev à Otan e a imposição de limites ao tamanho de suas Forças Armadas.

Lukashenko estava falando três dias depois que Trump, em uma mudança inesperada, disse que a Ucrânia era capaz de recuperar todo o seu território perdido -- o que equivale a quase um quinto do país -- e que deveria agir agora porque a economia da Rússia estava em sérios problemas.

O Kremlin rejeitou esses comentários, atribuindo-os ao fato de Trump ter acabado de se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e dizendo que ele havia sido influenciado pela visão de Zelenskiy sobre o conflito. Zelenskiy disse que Putin está fingindo negociar, mas não tem interesse real na paz.