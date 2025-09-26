Mais de 150 empresas têm vínculos com assentamentos israelenses, mostra banco de dados da ONU

As novas adições incluem a grande fabricante alemã de cimento Heidelberg Materials AG, que afirmou ter contestado a lista, dizendo à Reuters que não estava mais ativa no território palestino ocupado. A maioria das novas empresas é domiciliada em Israel.

Sete empresas anteriormente citadas foram retiradas da lista, incluindo a empresa de viagens online registrada no Reino Unido, Opodo, e a agência de viagens online domiciliada na Espanha, eDreams ODIGEO S.A. . Segundo o relatório, há motivos razoáveis para acreditar que elas não estavam mais envolvidas nas atividades que anteriormente justificavam sua inclusão.

Todas as empresas listadas estavam envolvidas em uma ou mais das 10 atividades que, segundo o Escritório de Direitos Humanos, levantaram preocupações específicas. As plataformas de hospedagem listadas não responderam imediatamente às solicitações de comentários da Reuters.

Israel cita laços bíblicos e históricos com a Cisjordânia para contestar a decisão de 2024 da mais alta corte da ONU -- apoiada pela maior parte da comunidade internacional -- argumentando que o território não está ocupado em termos legais porque a terra é disputada.

"Esse banco de dados tem o objetivo de servir como uma lista negra contra empresas que não cometeram nenhum delito, pois não há nenhuma proibição geral na lei internacional contra a atividade comercial em áreas de conflito", disse a missão israelense em Genebra em comunicado.

REMEDIAÇÃO