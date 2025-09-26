Netanyahu condena apoio a Estado palestino na ONU após dezenas de países deixarem plenário

"Esta semana, os líderes de França, Reino Unido, Austrália, Canadá e outros países reconheceram incondicionalmente um Estado palestino. Eles fizeram isso após os horrores cometidos pelo Hamas em 7 de outubro -- horrores elogiados naquele dia por quase 90% da população palestina."

Chamando de "marca da vergonha", Netanyahu disse: "Vocês sabem qual mensagem os líderes que reconheceram o Estado palestino esta semana enviaram aos palestinos? É uma mensagem muito clara: matar judeus compensa."

Com mais países se juntando à lista dos que endossam a independência palestina, o governo mais direitista da história de Israel fez sua declaração mais forte até agora de que não haverá Estado palestino, à medida que avança em sua luta contra o Hamas após o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel. Os combatentes liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses.

A resposta militar de Israel deixou mais de 65.000 mortos em Gaza, de acordo com autoridades de saúde locais, e deixou grande parte do território em ruínas.

DEZENAS DE DELEGADOS SAEM ANTES DO DISCURSO

Dezenas de delegados saíram do salão quando Netanyahu subiu ao palco, enquanto outros se levantaram para aplaudí-lo de pé. Ao mesmo tempo, milhares de manifestantes pró-palestinos bloquearam o trânsito perto da Times Square, em Nova York.