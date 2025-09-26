Sabino pede demissão do Ministério do Turismo, mas ainda permanece no cargo

"O presidente pediu que eu o acompanhasse nessa missão à cidade de Belém na próxima quinta-feira, e assim nós vamos estar", disse Sabino em entrevista no Palácio do Planalto, acrescentando que vai "como ministro ainda".

"Hoje o presidente acenou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para a gente possa ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos."

Os partidos União Brasil e PP, que formam uma federação, determinaram no início do mês que correligionários renunciem a seus cargos no governo federal, alertando que o não cumprimento da determinação pode resultar na adoção de punições disciplinares.

O Ministério do Turismo terá grande protagonismo em novembro, quando Belém irá sediar a cúpula climática da ONU COP30.