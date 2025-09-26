Sanções da ONU contra Irã se aproximam após fracasso de votação para adiar

A pressão russa e chinesa para adiar o retorno das sanções ao Irã fracassou no Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 membros, depois que apenas quatro países apoiaram seu projeto de resolução.

"Este conselho não tem a garantia necessária de que há um caminho claro para uma solução diplomática rápida", disse a embaixadora do Reino Unido na ONU, Barbara Wood, após a votação.

"Este conselho cumpriu as etapas necessárias do processo de snapback estabelecido na resolução 2231 e, portanto, as sanções da ONU contra a proliferação iraniana serão reimpostas neste fim de semana", disse ela.

SANÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS RETORNAM NO SÁBADO

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse a um grupo de jornalistas e analistas que o Irã não tinha intenção de deixar o Tratado de Não Proliferação como reação ao retorno das sanções da ONU.

"O Irã nunca buscará armas nucleares... Estamos totalmente preparados para sermos transparentes em relação ao nosso urânio altamente enriquecido", disse Pezeshkian.