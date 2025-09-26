Trump diz que acordo em Gaza está próximo e que reféns poderão ser libertados em breve

Ele não ofereceu detalhes nem divulgou um cronograma.

Uma autoridade graduada da Casa Branca disse à Reuters que Trump se encontrará com Netanyahu na segunda-feira, na Casa Branca, com o objetivo de chegar a uma estrutura para um acordo. Netanyahu discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas nesta sexta-feira.

Enquanto líderes internacionais se reuniam nas Nações Unidas, em Nova York, esta semana, os EUA revelaram um plano de paz de 21 pontos para o Oriente Médio, para encerrar a guerra de quase dois anos em Gaza entre Israel e o Hamas.

A proposta foi distribuída na terça-feira a autoridades de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Egito, Jordânia, Turquia, Indonésia e Paquistão, de acordo com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff.

Uma autoridade da Casa Branca afirmou que o plano dos EUA prevê a devolução de todos os reféns, vivos e mortos, o fim de novos ataques israelenses ao Catar e um novo diálogo entre Israel e os palestinos para uma "coexistência pacífica".

Israel irritou o Catar ao lançar um ataque aéreo contra alvos do Hamas em sua capital, Doha, em 9 de setembro.