Trump diz que Coreia do Sul e Japão pagarão bilhões "adiantados" em investimentos

A Coreia do Sul, que prometeu US$350 bilhões para projetos dos EUA em julho, recusou as exigências norte-americanas de controle sobre os fundos e as autoridades sul-coreanas dizem que as negociações para formalizar o acordo comercial estão em um impasse.

Trump formalizou um acordo comercial com o Japão este mês, reduzindo as tarifas sobre as importações de seus automóveis e outros produtos em troca de US$550 bilhões de investimentos japoneses em projetos dos EUA, e as autoridades norte-americanas pressionaram Seul a seguir o exemplo.

"Temos no Japão US$550 bilhões, na Coreia do Sul US$350 bilhões. Isso é adiantado", disse Trump aos repórteres na quinta-feira, no Salão Oval, ao falar sobre a quantidade de dinheiro que, segundo ele, suas tarifas abrangentes trouxeram.

Os comentários de Trump foram feitos em um momento em que as dúvidas políticas têm cada vez mais atrapalhado suas negociações comerciais com a Coreia do Sul, assustando os investidores, que agora temem que Seul possa acabar com um acordo injusto ou talvez nenhum.

Tanto o Japão quanto a Coreia do Sul disseram que farão investimentos com base em projetos dos EUA, em vez de pagar o total de US$900 bilhões antecipadamente.

Um memorando de entendimento sobre o investimento de US$550 bilhões do Japão acordado com os Estados Unidos em setembro também não menciona o pagamento "adiantado" dos fundos.