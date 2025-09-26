Trump ordena liberação dos arquivos de Amelia Earhart conforme pressão sobre Epstein se intensifica

"Estou ordenando à minha administração que desclassifique e libere todos os registros do governo relacionados a Amelia Earhart, sua última viagem e tudo o mais sobre ela", disse Trump.

Earhart, a primeira mulher a cruzar o Atlântico em voo solo, desapareceu no Oceano Pacífico com o navegador Fred Noonan. Apesar de buscas extensas e décadas de especulação, nenhum rastro definitivo da aeronave foi encontrado.

O foco repentino de Trump no mistério de décadas ocorre em um momento em que ele enfrenta críticas crescentes por reter documentos relacionados ao financista e criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

Trump tem protelado a divulgação completa dos arquivos sobre Epstein, transformando o assunto em um crescente passivo político. Embora ele tenha pedido a seus partidários que deixem o assunto de lado, o apetite por detalhes sobre os crimes de Epstein e sobre quem mais poderia ter conhecimento deles ou estar envolvido com ele continua alto.

No início deste ano, o Departamento de Justiça divulgou uma "primeira fase" de registros relacionados a Epstein, mas grande parte do material já era público ou estava bastante editado.

Trump reconheceu que conhecia Epstein socialmente, mas afirma que eles se desentenderam anos antes da morte de Epstein na prisão em 2019.