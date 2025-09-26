Trump repete afirmações sobre paracetamol e vacinas, desafiando críticas da comunidade médica

Em uma publicação no Truth Social nesta sexta-feira, o presidente republicano pediu novamente que a vacina combinada contra sarampo, caxumba e rubéola seja dividida em doses separadas e que as crianças não tomem a vacina contra hepatite B, normalmente administrada nas primeiras 24 horas após o nascimento, antes dos 12 anos de idade.

"Mulheres grávidas, não usem Tylenol a não ser que seja absolutamente necessário, não deem Tylenol a seu filho pequeno por qualquer razão, dividam a vacina MMR em três vacinas totalmente separadas (não misturadas!), tome a vacina contra a catapora separadamente, tome a vacina contra a hepatite B aos 12 anos de idade ou mais e, o mais importante, tome a vacina em 5 consultas médicas separadas!", escreveu Trump.

O conselho de Trump vai contra as sociedades médicas, que citam dados de vários estudos e décadas de prática mostrando que o acetaminofeno, ingrediente ativo do paracetamol, é seguro quando usado durante a gravidez sob os cuidados de um médico. Dezenas de grupos médicos, de pesquisa e de defesa do autismo criticaram o anúncio.

A convocação de várias consultas médicas é um inconveniente desnecessário que provavelmente reduzirá a adoção de vacinas e será uma barreira de acesso para muitas pessoas, afirmaram especialistas em saúde.

A postagem de sexta-feira e o anúncio de segunda-feira são uma reminiscência das entrevistas coletivas regulares de Trump nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, quando ele frequentemente dava conselhos não fundamentados na ciência, incluindo seu questionamento sobre se a ingestão de alvejante ajudaria e a promoção de tratamentos que comprovadamente não beneficiavam os pacientes com Covid.

Embora ele não tenha mencionado o autismo na sexta-feira, o conselho médico de Trump surge no momento em que sua equipe de saúde pública procurou atenuar a mensagem inicial que ligava o paracetamol ao autismo.