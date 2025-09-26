UE e Japão expressam confiança em tarifas limitadas dos EUA sobre medicamentos

O Japão também se referiu à sua declaração conjunta com Washington, que dizia que as tarifas dos EUA sobre semicondutores e produtos farmacêuticos japoneses não excederiam aquelas aplicadas a outros países, como a União Europeia.

Em uma postagem no Truth Social na quinta-feira, Trump anunciou uma nova rodada de tarifas que também abrangia caminhões a 25% e móveis a entre 30% e 50%.

Trump disse que a tarifa farmacêutica de 100% se aplicará a medicamentos de marca ou patenteados, a menos que uma determinada empresa farmacêutica esteja construindo uma fábrica nos Estados Unidos.

A empresa suíça Roche disse nesta sexta-feira que uma de suas unidades nos Estados Unidos iniciou recentemente a construção de uma nova fábrica.

A rival suíça Novartis, que também fez uma grande promessa de investimento nos EUA no início deste ano, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Uma fonte do setor estimou que, com base nas indicações iniciais dos EUA, as tarifas delineadas por Trump na quinta-feira provavelmente não se aplicariam às duas empresas suíças.