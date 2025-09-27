Alemanha tomará medidas para se defender da ameaça de drones, diz autoridade

FRANKFURT (Reuters) - O ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, disse neste sábado que a ameaça dos drones era "alta" e que o país tomaria medidas para se defender.

Autoridades na Europa estão em alerta máximo após incursões de drones na Dinamarca, que interromperam o tráfego aéreo em várias partes do país diversas vezes na última semana. As autoridades também estão investigando avistamentos na Alemanha.

"Há uma ameaça que pode ser classificada como alta quando se trata de drones. É uma ameaça abstrata, mas muito concreta em casos individuais", disse Dobrindt a jornalistas em Berlim.