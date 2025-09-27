Autoridade dos Emirados Árabes Unidos pede a Netanyahu fim da guerra em Gaza

Grande produtor de petróleo e centro regional de comércio e negócios, com influência diplomática no Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo de normalização mediado pelos EUA com Israel sob os Acordos de Abraão, em 2020, o que abriu caminho para laços econômicos e de segurança estreitos, incluindo cooperação em defesa.

Esses acordos, mediados pelo presidente dos EUA, Donald Trump, durante seu primeiro mandato, levaram Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos a normalizarem as relações diplomáticas com Israel.

O xeque Abdullah reiterou o "compromisso inabalável dos Emirados Árabes Unidos em apoiar todas as iniciativas que visem alcançar uma paz abrangente baseada na solução de dois Estados, de uma forma que atenda às aspirações dos povos palestino e israelense", disse a WAM.

A reportagem deste sábado não mencionou os Acordos de Abraão, que foram prejudicados pelas políticas israelenses na região.

No início deste mês, os Emirados Árabes Unidos alertaram Israel que a anexação na Cisjordânia ocupada constituiria uma "linha vermelha" para Abu Dhabi, o que prejudicaria severamente o espírito dos Acordos de Abraão.

Fontes disseram à Reuters que Abu Dhabi poderia rebaixar os laços diplomáticos com os israelenses se o governo de Netanyahu anexasse parte ou toda a Cisjordânia ocupada por Israel.