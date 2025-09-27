Coreia do Sul luta para restaurar serviços após incêndio em grande centro de dados estatal

O incêndio causou uma "fuga térmica", produzindo calor extremo na sala de servidores do Serviço Nacional de Recursos de Informação na cidade de Daejeon, impedindo que os bombeiros tomassem medidas agressivas para conter o incêndio, disseram autoridades do governo e do corpo de bombeiros em coletivas de imprensa.

O serviço nacional de dados atua como um servidor em nuvem para muitos serviços e bancos de dados governamentais no país asiático, fortemente conectado. Ele opera data centers em outros locais.

O incêndio foi controlado na manhã deste sábado, mas mais de 600 servidores seguiram desligados para proteger os dados, enquanto os bombeiros trabalhavam para extrair quase 400 baterias do prédio como medida de segurança, disseram as autoridades.

A causa da faísca inicial não era conhecida e estava sob investigação, disseram.

A LG Energy Solution não quis comentar, pois o caso está sob investigação.

Alguns ministérios do governo, o sistema de identificação móvel, o serviço postal e o banco de dados jurídico estavam entre os sites que permaneceram fora do ar neste sábado após o incêndio em Daejeon, a cerca de 140 km da capital, Seul.