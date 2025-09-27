Dinamarca relata novos avistamentos de drones durante a noite em instalações militares

COPENHAGUE (Reuters) - Drones não identificados foram observados perto de instalações militares na Dinamarca durante a noite, disseram as Forças Armadas neste sábado, após várias incursões de drones perto de aeroportos e da infraestrutura crítica nesta semana.
"A Defesa dinamarquesa pode confirmar que drones foram observados em vários locais da Defesa dinamarquesa na noite passada. Diversas capacidades foram implantadas", disse um porta-voz em um e-mail à Reuters.
As Forças Armadas não especificaram onde os drones foram observados.
A polícia disse ter observado drones perto da base aérea de Karup, no oeste da Dinamarca, informou a agência de notícias Ritzau.
A polícia norueguesa disse no sábado que estava investigando possíveis avistamentos de drones perto da base aérea de Oerland, no centro da Noruega, a principal base dos caças F-35 da Noruega.
"Os guardas da base fizeram várias observações fora do perímetro da base na manhã de sábado", disse um porta-voz do quartel-general conjunto das Forças Armadas Norueguesas à Reuters.
O Aeroporto de Copenhague, o mais movimentado da região nórdica, fechou por várias horas na noite de segunda-feira, após vários drones de grande porte serem vistos em seu espaço aéreo. Cinco aeroportos menores, civis e militares, também foram fechados temporariamente nos dias seguintes.
As autoridades dinamarquesas chamaram as incursões de ataques híbridos, e a primeira-ministra Mette Frederiksen disse no início desta semana que foi "o ataque mais sério à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento".
(Reportagem de Jacob Gronholt-Pedersen e Nerijus Adomaitis)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.