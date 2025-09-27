EUA vão revogar visto do presidente da Colômbia por comentários em manifestação pró-palestina

Petro, dirigindo-se a uma multidão de manifestantes pró-palestinos do lado de fora da sede da ONU, em Manhattan, pediu uma força armada global com prioridade para libertar os palestinos, acrescentando: "Essa força tem que ser maior que a dos Estados Unidos".

"É por isso que, daqui, de Nova York, peço a todos os soldados do exército dos Estados Unidos que não apontem suas armas para as pessoas. Desobedeçam às ordens de Trump. Obedeçam às ordens da humanidade", disse Petro em espanhol.

A Reuters não pôde confirmar imediatamente se Petro ainda estava em Nova York. Seu gabinete e o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

CONFLITOS POR CAUSA DA GUERRA DE GAZA

O governo Trump vem reprimindo vozes pró-palestinas, enquanto países como França, Reino Unido, Austrália e Canadá reconheceram um Estado palestino -- ações que irritaram Israel e seu aliado, os EUA.

Petro, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia e um oponente ferrenho da guerra de Israel em Gaza, atacou Trump em seu discurso na Assembleia Geral da ONU na terça-feira, dizendo que o líder norte-americano era "cúmplice de genocídio" em Gaza.