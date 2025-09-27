FBI demite agentes fotografados de joelhos durante ato por George Floyd

A Associação de Agentes do FBI emitiu uma declaração na sexta-feira dizendo que "condena veementemente a demissão ilegal de mais de uma dúzia de agentes especiais", mas não mencionou o que pode ter precipitado as dispensas.

As três fontes que falaram à Reuters sob condição de anonimato estimaram o número de demissões entre 15 e 22, com uma parcela não especificada de agentes que foram duramente criticados por comentaristas de direita por se ajoelharem durante a manifestação.

Os agentes em questão, retratados em fotos e vídeos do incidente que viralizaram, não estavam ajoelhados em uma demonstração de simpatia pelo movimento Black Lives Matter, como os críticos sugeriram, mas fizeram o gesto para aliviar as tensões entre os manifestantes e as autoridades, disseram as fontes.

Algumas medidas de controle de multidões empregadas durante os protestos foram mais agressivas. Policiais dispararam gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar manifestantes perto da Casa Branca, antes de Trump, então em seu primeiro mandato como presidente, atravessar a Praça Lafayette até uma igreja próxima e posar para fotos segurando uma Bíblia.

No início deste mês, o ex-diretor interino do FBI, Brian Driscoll, e dois outros ex-altos funcionários que foram demitidos sem justa causa em agosto processaram o governo Trump, alegando que foram dispensados em uma "campanha de retaliação" que tinha como alvo autoridades consideradas insuficientemente leais.

O processo alega que Patel disse que recebeu ordens de demitir qualquer pessoa que tivesse trabalhado em uma investigação criminal contra Trump e que seu próprio emprego dependia dessas remoções.