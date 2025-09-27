Incidente em comício na Índia deixa pelo menos 29 mortos e 50 feridos, diz imprensa

(Reuters) - Pelo menos 29 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas em um comício realizado pelo ator e político Vijay no Estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, informou o jornal Hindu neste sábado, citando o ministro da Saúde do Estado, Ma. Subramanian.

Grandes multidões se reuniram para o comício, parte da turnê estadual de Vijay em prol de seu partido político, o Tamilaga Vettri Kazhagam, segundo o relato.

Vijay, que atende apenas por um nome, está fazendo campanha para as eleições estaduais que serão realizadas no início do ano que vem.