Letônia pede que Otan reforce defesa aérea do Báltico após incursões russas

"Transformar o policiamento aéreo do Báltico em uma missão de defesa aérea do Báltico com as respectivas regras de engajamento deve ser uma prioridade", disse ele.

A ministra da Defesa da Lituânia, Dovile Šakalienė, disse no início deste mês que Vilnius preparou um documento de posicionamento sobre uma mudança na missão para incluir capacidades adicionais, "como recursos de defesa aérea baseados em solo, sensores e detectores".

A Rússia contestou que jatos russos tenham violado o espaço aéreo da Estônia e disse que seus drones não planejavam atingir alvos na Polônia.

Jatos da Otan patrulham os céus dos Estados Bálticos desde 2004 e estão de prontidão para decolar e interceptar aeronaves que invadam o espaço aéreo da aliança ou voem perto de suas fronteiras.

Após o incidente na Polônia, a Otan lançou uma operação chamada Sentinela Oriental para reforçar as defesas ao longo de todo o seu flanco oriental. Mas autoridades bálticas disseram que ainda precisam de mais proteção.

A Otan toma decisões por consenso entre seus 32 membros e ainda não respondeu aos apelos para mudar a missão. A organização não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as declarações de Rinkēvičs.