Moldávia proíbe outro partido pró-Rússia na votação de domingo

A líder da Grande Moldávia, Victoria Furtuna, disse que a decisão foi tendenciosa e que ela iria recorrer, informou o meio de comunicação Moldpress.

A autoridade eleitoral descobriu que o partido havia usado recursos financeiros não declarados e era suspeito de fornecer dinheiro aos eleitores na tentativa de influenciar o resultado.

As autoridades também suspeitam que o partido estava agindo como sucessor do partido anteriormente proibido, liderado pelo magnata pró-Rússia fugitivo Ilan Shor.

Shor, que nega qualquer irregularidade, mora em Moscou.

A votação parlamentar de domingo é vista como um ponto de virada para a Moldávia, uma antiga república soviética e um país candidato à União Europeia.

O Partido de Ação e Solidariedade (PAS), pró-europeu e liderado pela presidente Maia Sandu, detém a maioria parlamentar desde 2021. Mas as pesquisas mostram que o PAS pode perder sua maioria, já que os partidos de oposição cortejam os eleitores preocupados com o alto custo de vida, o aumento da pobreza e a economia lenta.