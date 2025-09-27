Presidente da Colômbia acusa EUA de violar direito internacional após ter visto revogado

"Revogá-lo por denunciar genocídio mostra que os EUA não respeitam mais o direito internacional", acrescentou ele, em uma publicação no X.

Israel negou repetidamente as acusações de genocídio por suas ações em Gaza e disse que está agindo em legítima defesa.

Dirigindo-se a uma multidão de manifestantes pró-palestinos do lado de fora da sede da ONU, em Manhattan, Petro pediu por uma força armada global com prioridade para libertar os palestinos, acrescentando que "essa força tem que ser maior que a dos Estados Unidos".

Petro não é o primeiro presidente colombiano a ter seu visto norte-americano revogado. Em 1996, o visto do então presidente Ernesto Samper foi cancelado devido a um escândalo político envolvendo alegações de que o cartel de drogas de Cali havia financiado sua campanha presidencial.

As relações entre Bogotá e Washington se deterioraram desde que Trump voltou ao poder. No início deste ano, Petro bloqueou voos de deportação dos EUA, o que gerou ameaças de tarifas e sanções. Posteriormente, os dois lados chegaram a um acordo.

Em julho, ambos os países chamaram de volta seus embaixadores depois que Petro acusou autoridades norte-americanas de planejar um golpe, uma alegação que Washington chamou de infundada.