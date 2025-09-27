Prisão de Sarkozy reacende debate sobre justiça política na França antes de recurso de Le Pen

Ludovic Friat, presidente do USM, o maior sindicato que representa promotores e juízes franceses, disse que a decisão demonstrou que ninguém está acima da lei -- mesmo que alguns possam questionar a motivação do tribunal.

"Claramente haverá um antes e um depois desta decisão", disse ele. "Em julgamentos político-financeiros de alto nível, alguns inevitavelmente veem juízes entrando no palco político. O que lamento é que... com muita frequência, isso se torna uma cortina de fumaça que desvia a atenção dos crimes realmente cometidos."

Ao deixar o tribunal, Sarkozy reiterou sua inocência e disse que a decisão minaria a confiança no judiciário francês.

"O que aconteceu hoje... é de extrema gravidade em relação ao Estado de Direito e à confiança que se pode ter no sistema de justiça", disse.

A sentença de prisão de Sarkozy pode ser executada imediatamente. O ex-presidente terá um curto prazo para colocar seus negócios em ordem, mas não poderá evitar a prisão enquanto aguarda apelação, como alguns políticos franceses fizeram no passado.

Os recursos podem levar anos, alimentando uma sensação de impunidade para aqueles que estão no poder, então os juízes estão cada vez mais aplicando sentenças de "execução provisória" que começam imediatamente, disseram advogados e políticos à Reuters.