Retomada de sanções da ONU ao Irã se aproxima após fracasso de votação para adiamento

A iniciativa russa e chinesa de adiar o retorno das sanções ao Irã fracassou no Conselho de Segurança da ONU, composto por 15 membros, depois que apenas quatro países apoiaram o projeto de resolução.

"Este conselho não tem a garantia necessária de que haja um caminho claro para uma solução diplomática rápida", disse a enviada britânica às Nações Unidas, Barbara Wood, após a votação.

"Este conselho cumpriu as etapas necessárias do processo de recuperação estabelecido na resolução 2231, portanto as sanções da ONU contra a proliferação iraniana serão reimpostas neste fim de semana", disse ela.

RETORNO DAS SANÇÕES

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse a um grupo de jornalistas e analistas que o Irã não tinha intenção de deixar o Tratado de Não Proliferação como reação à retomada das sanções da ONU.

"O Irã nunca buscará armas nucleares... Estamos totalmente preparados para ser transparentes sobre nosso urânio altamente enriquecido", disse Pezeshkian.