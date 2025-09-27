Rússia alerta Otan e UE que qualquer agressão será recebida com "resposta decisiva"

"A Rússia está sendo acusada de quase planejar um ataque à Aliança do Atlântico Norte e aos países da União Europeia. O presidente Putin tem repetidamente desmascarado essas provocações", disse Lavrov à Assembleia Geral das Nações Unidas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta semana que apoiava a ideia de abater jatos russos que violassem o espaço aéreo da Otan, parte de uma mudança retórica que o levou a zombar do desempenho militar da Rússia na Ucrânia e chamá-la de tigre de papel.

Os Estados Unidos também disseram ao Conselho de Segurança da ONU que "defenderiam cada centímetro do território da Otan".

Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia por mais de duas décadas, disse que Moscou estava alarmada com as declarações de alguns políticos nas capitais da UE e da Otan sobre uma iminente Terceira Guerra Mundial como um "cenário provável".

"Esses episódios estão minando qualquer esforço para encontrar um equilíbrio justo de interesses entre todos os membros da comunidade internacional ao tentar impor suas abordagens unilaterais a todos os outros", disse Lavrov.

Ele se encontrou com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na quarta-feira, à margem da reunião anual de líderes mundiais na Assembleia Geral da ONU.