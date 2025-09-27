Trump ordena envio de tropas para Portland e instalações do serviço de imigração

O prefeito de Portland, Keith Wilson, respondendo à ordem de Trump, disse: "O número de tropas necessárias é zero, em Portland e em qualquer outra cidade americana. O presidente não encontrará ilegalidade ou violência aqui, a menos que planeje perpetrá-las".

Em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, Wilson e outros líderes locais pediram calma diante de um aparente influxo de agentes federais que, segundo o prefeito, não ocorreu a pedido da cidade. "Isso pode ser uma demonstração de força, mas é só isso. É apenas uma grande demonstração", disse.

O senador Ron Wyden, democrata do Oregon, escreveu no X que Trump "pode estar repetindo o manual de 2020 e invadindo Portland com o objetivo de provocar conflito e violência".

Em 2020, protestos eclodiram no centro de Portland, o enclave do Noroeste Pacífico com reputação de cidade liberal, após o assassinato de George Floyd em Minneapolis. Os protestos se arrastaram por meses, e alguns líderes cívicos da época disseram que foram estimulados, e não reprimidos, pelo envio de tropas federais por Trump.

FOCO NO CRIME E NA 'ANTIFA'

Na quinta-feira, Trump disse a repórteres que "loucos" estavam tentando incendiar prédios em Portland. "São agitadores e anarquistas profissionais", disse ele, sem apresentar provas.