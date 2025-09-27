Ucrânia busca acordos sobre armas e drones em visita iminente aos EUA

A Ucrânia preparou uma lista de cerca de US$90 bilhões em armas norte-americanas que deseja comprar.

"Além do grande acordo de armas, que chamamos de 'Mega Deal', também discutimos o 'Drone Deal'. Grupos técnicos já estão começando a trabalhar neste acordo", disse Zelenskiy aos repórteres, a respeito de sua visita aos EUA.

"Trata-se de drones que os Estados Unidos comprarão diretamente da Ucrânia."

Durante mais de três anos e meio de guerra, a Ucrânia criou uma indústria de drones do zero, com centenas de produtores produzindo milhões de drones, mas o país não tem recursos financeiros para aumentar ainda mais a produção.

A Ucrânia também depende muito do fornecimento de armas de seus aliados ocidentais, especialmente para defesa aérea.

Zelenskiy disse que a Ucrânia já implantou um sistema de defesa antimísseis Patriot recebido recentemente de Israel e espera receber mais dois sistemas neste outono.