Ataque a tiros em Igreja Mórmon em Michigan deixa pelo menos 1 morto e 9 feridos

GRAND BLANC, Michigan (Reuters) - Um homem dirigiu seu veículo contra as portas da frente de uma Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, Michigan, e atirou em pelo menos dez pessoas, matando uma delas, informou a polícia local neste domingo.

O atirador saiu do veículo disparando uma arma de assalto, disse o chefe de polícia de Grand Blanc, William Renye. Ele acrescentou que centenas de pessoas estavam na igreja, que foi incendiada quando o veículo colidiu com ela.

A fumaça saía do prédio enquanto os bombeiros combatiam o incêndio com jatos de água, e caminhões de bombeiros e veículos de emergência estavam estacionados nas proximidades, mostraram imagens nas redes sociais.