Ataque a tiros em Igreja Mórmon em Michigan deixa pelo menos 1 morto e 9 feridos

GRAND BLANC, Michigan (Reuters) - Um homem dirigiu seu veículo contra as portas da frente de uma Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, Michigan, e atirou em pelo menos dez pessoas, matando uma delas, informou a polícia local neste domingo.
O atirador saiu do veículo disparando uma arma de assalto, disse o chefe de polícia de Grand Blanc, William Renye. Ele acrescentou que centenas de pessoas estavam na igreja, que foi incendiada quando o veículo colidiu com ela.
A fumaça saía do prédio enquanto os bombeiros combatiam o incêndio com jatos de água, e caminhões de bombeiros e veículos de emergência estavam estacionados nas proximidades, mostraram imagens nas redes sociais.
As autoridades acreditam que encontrarão mais vítimas nas ruínas, disse Renye.
A polícia não divulgou imediatamente o nome do suspeito, que morreu no local em uma troca de tiros com dois policiais que correram para a igreja, disse o chefe de polícia. Renye o descreveu como um homem de 40 anos de Burton, Michigan.
Outros detalhes não estavam imediatamente disponíveis.
"Meu coração está partido pela comunidade de Grand Blanc", disse a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, em um comunicado publicado nas redes sociais. "Violência em qualquer lugar, especialmente em locais de culto, é inaceitável", acrescentou.
Autoridades nacionais, incluindo a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, e o presidente Donald Trump, fizeram postagens sobre o tiroteio.
"Tal violência em um local de culto é de partir o coração e assustadora", postou Bondi no X.
Em uma declaração no Truth Social, Trump disse que o tiroteio "parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos da América" e disse que o FBI estava no local. "ESTA EPIDEMIA DE VIOLÊNCIA EM NOSSO PAÍS DEVE ACABAR, IMEDIATAMENTE!"
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é informalmente conhecida como Igreja Mórmon.
Grand Blanc, uma cidade de 7.700 habitantes, está localizada a cerca de 97 km a noroeste de Detroit.
(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago, Joseph Tanfani em Nova York e Rebecca Cook em Grand Blanc)
