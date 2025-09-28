Como crânio encontrado na China pode abalar a linha do tempo da evolução humana

Em 1990, um crânio humano antigo foi desenterrado na província de Hubei, na China, e foi tão deformado no processo de fossilização que era difícil avaliar sua importância. Uma nova análise agora indica que o crânio pertence a um ramo inicial de uma linhagem irmã da nossa espécie, em uma descoberta que pode abalar a compreensão de como a evolução humana se desenvolveu nos últimos milhões de anos ou mais.

Pesquisadores usaram técnicas sofisticadas de escaneamento e reconstrução digital para determinar a forma original do crânio, que tem entre 940.000 e 1,1 milhão de anos, e o compararam com mais de 100 outros fósseis humanos. Para eles, esse parece ser o membro mais antigo conhecido de uma linhagem evolutiva que incluía os enigmáticos denisovanos que, mais tarde, percorreram uma ampla faixa da Ásia e cruzaram com a nossa espécie, a Homo sapiens.

Chamado Yunxian 2, o crânio aparenta ser de um homem possivelmente com 30 a 40 anos de idade, de acordo com o paleoantropólogo Xijun Ni, da Universidade de Fudan e do Instituto de Paleontologia de Vertebrados e Paleoantropologia da Academia Chinesa de Ciências, que liderou o estudo publicado nesta quinta-feira na revista Science.