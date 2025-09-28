Contas anônimas do TikTok apoiam partidos radicais antes de eleições tchecas, dizem analistas

"As contas não se alinham a uma única entidade política, mas demonstram apoio a vários partidos radicais e extremistas simultaneamente", disse o grupo em um comunicado.

Quase um quarto dos tchecos usa o TikTok, de acordo com relatos da mídia local, uma proporção menor do que na Romênia, onde uma eleição presidencial foi anulada no ano passado devido a acusações de interferência russa por meio de contas na plataforma. A Rússia negou as acusações.

O órgão regulador de telecomunicações tcheco CTU disse ter recebido diversas reclamações sobre centenas de contas no TikTok.

"Consideramos essas sugestões relevantes e as repassamos à Comissão Europeia como órgão supervisor de grandes plataformas", disse a CTU à Reuters, acrescentando que estava em contato com o TikTok.

O TikTok e o Ministério do Interior tcheco não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

As contas do TikTok sinalizadas pelo Online Risk Labs manifestaram apoio a partidos como o SPD, de extrema direita, que ocupa o terceiro lugar na maioria das pesquisas de opinião, com cerca de 13% de apoio, e o Stačilo!, de extrema esquerda, com pouco mais de 5% de aprovação para conquistar assentos, afirmou o grupo. Ambos os partidos defendem que o país deve deixar a Otan e a União Europeia.