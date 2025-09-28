EUA e México lançam iniciativa para combater tráfico de armas na fronteira

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Os Estados Unidos e o México lançaram uma nova iniciativa bilateral com o objetivo de interromper o fluxo de armas de fogo ilícitas através de sua fronteira compartilhada, informou o Departamento de Estado dos EUA no sábado.

O anúncio foi feito durante a reunião inaugural do Grupo de Implementação de Segurança EUA-México, formado no início deste mês durante a visita do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, ao México para reforçar a ação conjunta contra o narcotráfico e o contrabando de armas.

Como parte da nova iniciativa, o México vai expandir o uso de ferramentas de rastreamento dos EUA, como eTrace e tecnologia de imagem balística, para todos os 32 Estados, enquanto ambos os países aumentarão as investigações conjuntas e o compartilhamento de inteligência, disse o departamento.