Fundador do Telegram acusa França de pedir censura a canais da Moldávia

MOSCOU - Pavel Durov, o bilionário fundador do aplicativo de mensagens Telegram, acusou a inteligência francesa neste domingo de pedir a ele, por meio de um intermediário, que censurasse algumas vozes moldavas antes de uma eleição presidencial no ano passado, em troca de ajuda com seu processo judicial na França.

Os moldavos votavam em uma eleição parlamentar neste domingo que pode ter um grande impacto na busca do governo para se juntar à União Europeia, enquanto um grupo de oposição pró-Rússia busca afastar o país de laços mais próximos com o bloco.

A França não comentou imediatamente as declarações de Durov, que foi preso em 2024 em um aeroporto francês. Ele está sob supervisão judicial na França, enquanto é investigado por suspeita de crime organizado no aplicativo.