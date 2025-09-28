Hamas diz ter perdido contato com dois reféns em Gaza

Israel lançou um enorme ataque terrestre à Cidade de Gaza, arrasando distritos inteiros e ordenando que centenas de milhares de palestinos fugissem para campos de refugiados, no que Netanyahu diz ser uma tentativa de destruir o Hamas de uma vez por todas.

No entanto, nos últimos dias tem havido cada vez mais conversas sobre medidas para uma resolução diplomática para a guerra de quase dois anos. Trump disse na sexta-feira que um acordo sobre Gaza parecia provável.

HAMAS DIZ QUE NÃO RECEBEU NOVA PROPOSTA

O Hamas afirmou mais cedo neste domingo que ainda não havia recebido uma nova proposta para encerrar a guerra. Netanyahu afirma que o Hamas deve depor as armas ou será derrotado. O grupo militante tem afirmado até agora que jamais entregará suas armas enquanto os palestinos lutarem por um Estado.

O braço militar do Hamas, as Brigadas Al-Qassam, pediu aos militares israelenses que retirassem as tropas dos distritos de Sabra e Tel Al-Hawa, a sudeste do centro da Cidade de Gaza, e suspendessem os voos sobre a área por 24 horas, para que pudessem alcançar os dois reféns presos.

O exército israelense não comentou diretamente o pedido, mas deixou claro que não tinha planos de interromper seus avanços, emitindo um comunicado ordenando que todos os moradores de partes da Cidade de Gaza, incluindo o distrito de Sabra, se retirassem. O exército afirmou ainda que estava prestes a atacar alvos do Hamas e a demolir prédios na área.