Moldavos vão às urnas para escolher entre candidatos pró-União Europeia e pró-Rússia

Enquanto a votação acontecia, um líder pró-Rússia convocou possíveis protestos pós-votação e autoridades cibernéticas relataram que a infraestrutura eleitoral havia sido atacada nos últimos dois dias.

ALERTA SOBRE INTERFERÊNCIA RUSSA

A presidente Maia Sandu considera a eleição um teste para o país de 2,4 milhões de habitantes, que também tem laços culturais e linguísticos estreitos com sua vizinha ocidental, a Romênia.

O governo reclamou de uma extensa campanha russa para influenciar a votação. Sandu, que quer que o país se junte à União Europeia até 2030, alertou sobre consequências "imediatas e perigosas" se a influência russa prevalecer.

Grupos de oposição, como o Bloco Patriótico pró-Rússia, têm explorado a inquietação dos eleitores com a turbulência econômica e o ritmo lento das reformas, queixas agravadas pelo que as autoridades dizem ser desinformação generalizada.

Dias antes da votação, autoridades eleitorais retiraram dois partidos do Bloco Patriota da cédula, em meio a alegações de financiamento ilegal.