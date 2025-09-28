Republicanos pedem apoio dos democratas a lei de curto prazo para evitar paralisação do governo dos EUA

Sem a aprovação da legislação de financiamento, setores do governo fechariam na próxima quarta-feira, o primeiro dia do ano fiscal de 2026 do governo norte-americano. Os republicanos controlam ambas as casas do Congresso, mas uma medida temporária que mantenha o governo aberto precisaria reunir pelo menos 60 votos no Senado, que tem 100 cadeiras, o que significa que alguns votos democratas são necessários.

Os democratas do Senado rejeitam um projeto de lei de curto prazo, exigindo que qualquer legislação desfaça os recentes cortes republicanos nos programas de saúde.

Trump convocou líderes do Congresso de ambos os partidos para uma reunião na Casa Branca na segunda-feira, para discutir a legislação de financiamento.

Os líderes republicanos do Congresso disseram que estão ansiosos para evitar a paralisação.

O republicano Mike Johnson, presidente da Câmara, pediu que os democratas apoiem a medida provisória que financiará o governo até 21 de novembro, ao mesmo tempo em que permitirá que os responsáveis pelos orçamentos continuem a elaborar projetos de lei de gastos.

"A única coisa que estamos tentando fazer é ganhar um pouco de tempo", disse neste domingo Johnson no programa "State of the Union", da CNN.