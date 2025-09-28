Rússia usa drones e mísseis em ataque em massa a Kiev e outras regiões da Ucrânia

O exército ucraniano afirmou que a Rússia lançou 595 drones e 48 mísseis durante a noite e que suas defesas aéreas abateram 568 drones e 43 mísseis. O principal alvo do ataque era a capital, Kiev.

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse que o ataque, que durou mais de 12 horas, matou quatro pessoas, incluindo uma criança, com duas das mortes ocorrendo em uma clínica de cardiologia em Kiev.

Ele disse que 80 pessoas ficaram feridas e que fábricas, prédios residenciais e locais de geração de energia foram danificados.

O Ministério da Defesa da Rússia disse neste domingo que realizou um ataque "massivo" à Ucrânia usando armas aéreas e marítimas de longo alcance, além de drones, para atingir a infraestrutura militar, incluindo campos de aviação.

Moscou negou ter atacado civis em sua guerra contra a Ucrânia, embora milhares tenham sido mortos e áreas residenciais tenham sido amplamente danificadas pelos ataques.

ZELENSKIY DEFENDE AÇÃO CONTRA A RÚSSIA