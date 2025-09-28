Starmer pede que Partido Trabalhista do Reino Unido se una na "luta de nossas vidas"

"Temos a luta das nossas vidas pela frente, porque precisamos enfrentar o Reform. Precisamos vencê-la, então agora não é hora de introspecção ou de olhar para o próprio umbigo", disse ele à BBC News. "Precisamos estar unidos nessa luta."

A próxima eleição nacional não ocorrerá antes de 2029, mas com a popularidade crescente do Reform, Starmer busca uma narrativa positiva após semanas difíceis, quando seu vice-líder e seu embaixador nos EUA foram forçados a renunciar.

A conferência lhe dá a chance de mobilizar o Partido Trabalhista e redirecionar as frustrações dos críticos que querem sua substituição, incluindo o prefeito de Manchester, Andy Burnham.

Mas a batalha é difícil.

Starmer e sua ministra das Finanças, Rachel Reeves, estão sob pressão dentro do partido para aumentar os gastos e relaxar as regras fiscais autoimpostas, que visam equilibrar as despesas com a receita tributária até 2029. Mas espera-se que o governo aumente os impostos em um orçamento em 26 de novembro para aderir às regras.

"O orçamento é um ponto absolutamente crítico para sabermos se a direção vai mudar", disse Sharon Graham, chefe do Unite, um dos maiores sindicatos do Reino Unido.