Talibã liberta cidadão norte-americano após visita de enviado ao Afeganistão

DUBAI (Reuters) - O movimento islâmico Talibã, no poder no Afeganistão, libertou outro cidadão norte-americano sob custódia neste domingo, após uma visita do enviado de Washington Adam Boehler, informou o governo dos EUA.

Amir Amiri, que estava detido no Afeganistão desde dezembro de 2024, foi libertado por meio de mediação do Catar e estava a caminho de Doha neste domingo, disse uma fonte oficial à Reuters, pedindo para não ser identificada pelo nome ou nacionalidade.

A visita de Boehler ocorreu uma semana depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter pressionado o Talibã pela devolução do controle da base aérea de Bagram, dizendo que "coisas ruins" aconteceriam ao país se isso não acontecesse.