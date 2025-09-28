Vietnã fecha aeroportos e retira população de áreas sob ameaça do tufão Bualoi

VINH, VIETNÃ (Reuters) - O Vietnã fechou aeroportos e evacuou milhares de pessoas em áreas sob ameaça de tempestade neste domingo, enquanto o tufão Bualoi se intensificava e avançava em direção ao país, dias depois de causar pelo menos dez mortes e inundações generalizadas nas Filipinas.

O tufão estava gerando ventos de até 133 km/h (83 mph) mais cedo e a previsão era de chegada ao centro do Vietnã por volta de 1h de segunda-feira pelo horário local (15h de domingo pelo horário de Brasília), diminuindo a velocidade à medida que se aproxima da costa, informou o jornal estatal Thanh Nien.

"Esta é uma tempestade que se move rapidamente -- quase o dobro da velocidade média -- com forte intensidade e uma ampla área de impacto", disse a agência nacional de previsão do tempo.