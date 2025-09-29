Airbus e Air France rejeitam culpa pelo acidente do AF447, 16 anos depois

Os promotores recorreram do resultado e as famílias de muitas das vítimas se comprometeram a lutar para estabelecer a infração penal em semanas de provas técnicas periciais a serem analisadas no tribunal de apelações de Paris entre agora e o final de novembro.

Dezenas de parentes se levantaram e permaneceram em silêncio em sinal de luto enquanto um juiz de apelações francês lia os nomes de cada uma das 228 pessoas que morreram quando o jato de passageiros Airbus A330 caiu no oceano durante uma tempestade equatorial noturna.

Os executivos-chefes da fabricante de aviões e da companhia aérea prestaram homenagem ao sofrimento das famílias enlutadas, mas negaram qualquer responsabilidade criminal pelo acidente.

"Ele está gravado para sempre em nossas memórias", disse a presidente-executivo da Air France, Anne Rigail, ao tribunal lotado e com janelas altas.

"Qualquer acidente é um fracasso", disse o presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, ao painel de três juízes, acrescentando que o setor de aviação está constantemente se examinando para garantir que voar é o mais seguro possível.

Após uma busca de dois anos pelas caixas-pretas do A330, os investigadores franceses descobriram que os pilotos haviam lidado mal com a perda temporária de dados dos sensores de velocidade congelados e empurraram o jato para um estol aerodinâmico, ou queda livre, sem responder a alertas.