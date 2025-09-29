'Odiava mórmons': o que pode estar por trás de ataque que matou 4 nos EUA

Autoridades estavam trabalhando nesta segunda-feira para determinar por que um ex-marinheiro entrou com sua caminhonete em uma igreja de Michigan durante um culto de domingo, abriu fogo e incendiou o prédio, matando pelo menos quatro pessoas antes de morrer em um tiroteio com a polícia.

Centenas de fiéis estavam dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, Michigan, quando o suspeito bateu com sua caminhonete na porta da frente na manhã de domingo, segundo as autoridades. Duas vítimas foram mortas a tiros, e dois outros corpos foram descobertos horas depois nos escombros da igreja, que, segundo as autoridades, foi deliberadamente incendiada.

As autoridades alertaram, no final do domingo, que algumas pessoas ainda não haviam sido identificadas e que mais corpos poderiam ser encontrados enquanto os investigadores vasculhavam as ruínas queimadas do edifício. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas.