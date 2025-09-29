Bebês em incubadoras na Cidade de Gaza correm risco com intensificação de ataque israelense, diz Unicef

"É hora de transferi-los porque a Cidade de Gaza novamente se tornou uma zona de combate, mas transferi-los para onde? Não há lugar seguro para eles irem", disse à Reuters o porta-voz da Unicef, Ricardo Pires.

As autoridades israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A retirada dos bebês, muitos deles recém-nascidos, significará transferi-los para carrinhos improvisados, envoltos em cobertores com suprimentos portáteis de oxigênio e gotejamento, disse Pires. Ainda assim, eles podem ser expostos a infecções, temperaturas variáveis ou os suprimentos podem se esgotar durante a transferência.

"Transferi-los parece ser a melhor opção que temos agora... mas, ao mesmo tempo, é uma opção muito arriscada."

Não ficou imediatamente claro quais hospitais poderiam receber os bebês, já que muitos estão danificados, superlotados e enfrentam escassez.

Pires esteve na Cidade de Gaza no mês passado, onde viu um dos bebês -- uma menina prematura chamada Narges que, segundo ele, havia sido retirada do útero de sua mãe morta, após ela ser baleada na cabeça.