Catar e Egito compartilham plano de Trump para Gaza com o Hamas, diz autoridade

(Reuters) - O primeiro-ministro do Catar e o chefe da inteligência egípcia compartilharam o plano de 20 pontos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza com o grupo militante palestino Hamas, disse uma autoridade informada sobre as negociações à Reuters nesta segunda-feira.
Os negociadores do Hamas disseram aos mediadores que vão analisar o plano "de boa fé" e darão uma resposta, disse a autoridade.
(Reportagem de Andrew Mills)
