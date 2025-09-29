Catar e Egito compartilham plano de Trump para Gaza com o Hamas, diz autoridade

(Reuters) - O primeiro-ministro do Catar e o chefe da inteligência egípcia compartilharam o plano de 20 pontos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza com o grupo militante palestino Hamas, disse uma autoridade informada sobre as negociações à Reuters nesta segunda-feira.

Os negociadores do Hamas disseram aos mediadores que vão analisar o plano "de boa fé" e darão uma resposta, disse a autoridade.

(Reportagem de Andrew Mills)