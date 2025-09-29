Fachin assume presidência do Supremo e prega "contenção"

"Nosso compromisso é com a Constituição. Repito: ao direito, o que é do direito. À política, o que é da política", acrescentou ele em outro momento.

Fachin destacou que sua gestão vai trabalhar para garantir uma atuação plural, em defesa da atuação das populações indígenas, dos negros, das mulheres, mas também abrindo as portas do tribunal ao setor produtivo.

O novo presidente do STF disse que terá uma atuação firme contra casos de corrupção e que ninguém está acima das leis, chegando a mencionar os parlamentares e agentes públicos.

No discurso, numa sinalização de que pretende ter uma atuação sóbria à frente do STF, Fachin não fez qualquer menção expressa aos ataques que o Poder Judiciário recebeu nos últimos anos, em especial a depredação do dia 8 de janeiro de 2023. Tampouco repisou os processos por tentativa de golpe e ataques antidemocráticos.

Fachin e o ministro Alexandre de Moraes como vice-presidente vão conduzir o Supremo pelos próximos dois anos, encerrando o biênio da presidência de Luís Roberto Barroso e do vice Fachin.

Aos 67 anos, Fachin comandará a corte e, ao lado do empossado vice-presidente do STF, Alexandre de Moraes, terá como desafio conduzir o tribunal nos próximos dois anos, período em que deverá lidar com a conclusão do processo que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e durante as eleições de 2026.