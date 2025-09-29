Forças israelenses avançam antes das negociações entre Trump e Netanyahu sobre guerra em Gaza

Trump, que disse na semana passada que acreditava que um acordo para acabar com os combates estava próximo, prometeu "ALGO ESPECIAL" na véspera de sua reunião com Netanyahu.

"Temos uma chance real de GRANDEZA NO ORIENTE MÉDIO", escreveu ele nas mídias sociais. "TODOS ESTÃO A BORDO PARA ALGO ESPECIAL, PELA PRIMEIRA VEZ. VAMOS FAZER ISSO!!!"

Ainda assim, há sinais de ceticismo por parte de Israel.

Uma fonte familiarizada com as discussões disse que as autoridades israelenses levantaram preocupações com os colegas norte-americanos sobre a proposta, inclusive sobre o envolvimento proposto das forças de segurança palestinas em Gaza após a guerra, a falta de clareza sobre se os oficiais do Hamas seriam expulsos do enclave e sobre quem teria a responsabilidade geral pela segurança de Gaza.

Enquanto isso, não houve trégua no terreno, onde Israel lançou uma de suas maiores ofensivas da guerra neste mês, um ataque total à Cidade de Gaza, onde Netanyahu diz que pretende eliminar o Hamas em seus últimos redutos.

Huda, uma mulher palestina que está abrigada em Deir Al Balah, ao sul da Cidade de Gaza, com seus dois filhos, disse à Reuters que temia que o mais recente plano de paz de Trump fosse "outra decepção".