Medvedev adverte Europa sobre perigo nuclear de guerra com a Rússia

MOSCOU (Reuters) - O ex-presidente da Rússia Dmitry Medvedev disse nesta segunda-feira que a Europa não pode se dar ao luxo de entrar em uma guerra contra a Rússia, mas que se seus líderes cometerem o erro de desencadear uma, ela pode se transformar em um conflito com armas de destruição em massa.

A Rússia, disse Medvedev no Telegram, não precisa de uma guerra desse tipo, inclusive com a "velha e frígida Europa".

"Eles simplesmente não podem se permitir uma guerra com a Rússia", disse Medvedev sobre as potências europeias, acrescentando que "a possibilidade de um acidente fatal sempre existe".