Ministros árabes e islâmicos estão prontos para cooperar com EUA para finalizar acordo de Trump sobre Gaza
CAIRO (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Catar e Egito saudaram nesta segunda-feira o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de encerrar a guerra em Gaza, de acordo com uma declaração conjunta.
Os ministros, juntamente com outros ministros das Relações Exteriores árabes e islâmicos, disseram que estão prontos para cooperar positivamente com os EUA e as partes relevantes para finalizar o acordo e garantir sua implementação.
(Reportagem de Menna Alaa El-Din e Jaidaa Taha)
