Mudanças climáticas e poluição ameaçam recursos da Europa, alerta UE

"A degradação do nosso mundo natural põe em risco o modo de vida europeu", afirmou a agência em seu relatório intitulado "O meio ambiente da Europa 2025".

"A Europa é extremamente dependente dos recursos naturais para a segurança econômica, para a qual as mudanças climáticas e a degradação ambiental representam uma ameaça direta."

A Europa é o continente que está aquecendo mais rapidamente no mundo e está sofrendo com o agravamento de secas e outros eventos climáticos extremos.

Mas os governos estão lutando com outras prioridades, incluindo a competitividade industrial, e as negociações sobre as metas climáticas da UE alimentaram as divisões entre os países mais ricos e os mais pobres.

Na semana passada, os países da UE confirmaram que o bloco não cumprirá o prazo global para estabelecer novas metas de redução de emissões devido a divisões sobre os planos entre os governos da UE.

"A janela para uma ação significativa está se estreitando, e as consequências do atraso estão se tornando mais tangíveis", disse a diretora executiva da agência, Leena Yla-Mononen.