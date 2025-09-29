Netanyahu diz que apóia proposta de paz de Trump para acabar com guerra em Gaza

WASHINGTON (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que apoia a proposta de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com a guerra em Gaza.

"Eu apoio seu plano para acabar com a guerra em Gaza, que garante nossos objetivos de guerra. Ele trará de volta a Israel todos os nossos reféns, desmantelará as capacidades militares do Hamas, acabará com seu governo político e garantirá que Gaza nunca mais represente uma ameaça a Israel", disse Netanyahu, ao lado de Trump, em uma coletiva de imprensa.

