Netanyahu pede desculpas ao Catar pelo ataque a Doha, diz fonte

WASHINGTON/DUBAI (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pediu desculpas ao seu colega do Catar pelo ataque de Israel em Doha durante uma ligação telefônica da Casa Branca nesta segunda-feira, disse uma fonte próxima a Netanyahu à Reuters.

A ligação para o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, ocorreu no momento em que Netanyahu se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington. Uma equipe técnica do Catar também está na Casa Branca, de acordo com uma outra fonte informada sobre as conversas.

(Reportagem de Andrew Mills em Dubai, Steve Holland em Washington e Howard Goller em Nova York)