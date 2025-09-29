No flanco oriental da Otan, bunkers e redes antidrones são instalados para proteger redes de energia

As violações do espaço aéreo também aumentaram as preocupações sobre a vulnerabilidade das instalações de energia na área, e Polônia, Lituânia, Estônia e Letônia elaboraram um plano para proteger suas redes de energia, que agora são tratadas como uma questão de urgência.

Em entrevistas à Reuters, os operadores de rede poloneses e lituanos forneceram detalhes do plano que não haviam sido divulgados anteriormente, incluindo a construção de bunkers para abrigar subestações ou partes importantes de subestações, o uso de redes antidrone para cobrir infraestruturas críticas e o estoque de componentes difíceis de substituir.

"Depois dos incidentes em Copenhague e em outros lugares, há uma consciência crescente de que a infraestrutura de energia está particularmente exposta", disse à Reuters Grzegorz Onichimowski, presidente-executivo da operadora de rede elétrica polonesa PSE.

"Isso (as violações dos drones russos) não é algo que poderia potencialmente acontecer, mas algo que já está acontecendo".

Dias depois que os drones russos foram abatidos no espaço aéreo polonês por jatos da Otan em 9 e 10 de setembro, a Polônia e os três Estados bálticos apresentaram o plano de segurança da rede elétrica de 382 milhões de euros (US$447 milhões) à UE e pediram que ela financiasse metade do valor.

O plano estava sendo elaborado desde março, mas tornou-se mais urgente após as violações do espaço aéreo, disseram autoridades lituanas e polonesas.